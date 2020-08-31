Москва, 31 августа, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В России в 11 регионах уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%, сообщили 321 августа в Роспотребнадзоре.

Николай Богданов-Бельский. Дети на скамейке

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По данным ведомства, всего в период с июня по август были обследованы почти 72 тыс. человек.

«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%», — сообщили в ведомстве.

При этом уточняется, что максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1−6 лет) и раннего школьного (7−13 лет) возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований российской вакцины от коронавируса её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.