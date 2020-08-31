Казань, 31 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. В столице Татарии на 31 августа 816 из 817 соцобъектов или 99,9% готовы к отопительному сезону. Среди многоквартирных жилых домов — 5134 из 5343 (96%) готовы к зиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Действующие ограничения сдвинули плановые графики работ и опрессовки сетей. Тепловые хозяйства города в ходе подготовки к зиме провели ревизию, промывку и опрессовку 1,9 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В рамках капитального и текущего ремонта провели замену и реконструкцию 37 км трубопроводов. Финишная опрессовка теплосетей подтвердила готовность к отопительным нагрузкам.

В Исполкоме Казани с началом пуска тепла заработает горячая линия по приему жалоб от населения на отсутствие такового. Полностью теплом столицу запланировали обеспечить в течение двух недель.

ИА REGNUM ранее сообщало, отопительный сезон в Татарии начался 3 сентября 2019 года и закончился 7 мая 2020 года. За это время зафиксировано всего 506 аварийных отключений на коммунальных сетях, это в два раза больше предыдущего отопительного сезона. В сетях холодного водоснабжения коммунальщики устранили 85 аварий.

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