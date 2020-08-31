Абу-Даби, 31 августа, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Трое человек погибли, еще несколько получили ранения 31 августа в результате двух взрывов в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы и местные СМИ Reuters.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

По официальным данным, один взрыв произошел в Абу-Даби поблизости от двух ресторанов на улице Рашида бин Саида. Прилегающие территории к месту происшествия эвакуированы. В качестве причины взрыва называют «неправильную установку газового баллона после перезаправки».

Еще один взрыв прогремел в Дубае в результате взрыва газового баллона. Жертвой этого инцидента стал один человек.

Напомним, 31 августа в Абу-Даби должны прибыть ключевые советники президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения соглашение о нормализации отношений между Израилем и арабской монархией в Персидском заливе.