Киев, 31 августа, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Посольства Великобритании и Швейцарии призвали Украину провести расследование нападения на участников «марша равенства» в Одессе. Соответствующие сообщения были опубликованы 31 августа на страницах посольств в социальной сети Twitter.

Fotostrana.ru Гей-парад на Украине

«Насилие против участников демонстрации было преступлением на почве ненависти, и я призываю полицию расследовать его именно как преступление ненависти», — написала посол Великобритании на Украине Мелинда Симонс.

С аналогичным призывом выступило и посольство Швейцарии:

«Швейцария призывает Украину обеспечивать равные права для всех и провести надлежащее расследование заявлений о преступлениях на почве ненависти и актов насилия в отношении ЛГБТКИ-сообщества», — сказано в сообщении.

Напомним, в Одессе во время потасовки националистов и участников ЛГБТ-сообщества пострадали двое полицейских.