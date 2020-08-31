Калуга, 31 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 31 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 79 положительных результатов тестов, 1 тыс. 142 человека находятся на лечении, 6 тыс. 870 человек выздоровело, 67 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (234), в Обнинске (137), Людиновском районе (115), в Боровском районе (106), в Жуковском районе (64) и в Малоярославецком районе (64).