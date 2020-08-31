Мантурово, Костромская область, 31 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. УФАС России по Костромской области аннулировало результаты конкурсной процедуры по ремонту дорог в городе Мантурово на сумму в 21 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что администрация Мантурово составила документы к закупке с существенными нарушениями. Заказчик не определил график выполнения строительно-монтажных работ, гарантии качества и ограничил гарантийный срок дорожного покрытия 5 годами, тогда как срок гарантии на такие работы должен составлять не менее шести лет.

«Не предусмотрев в проекте контракта столь существенные условия, заказчик в буквальном смысле снял ответственность за качество выполнения работ с подрядчика, а отсутствие графика приемки делает сроки сдачи объекта размытыми», — прокомментировали ситуацию в УФАС.

Добавим, что работы по благоустройству городских улиц и тротуаров в Мантурово по условиям закупки должны были состояться в 2021 году. Администрация Мантурово пыталась обжаловать решение УФАС в суде, но предписание антимонопольного органа оставили без изменений.