Саратов, 31 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Саратовской области на 31 августа аграрии собрали 4,5 млн тонн зерна. Урожайность зерновых составила 23,6 ц/га, что больше прошлогоднего показателя в два раза. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Pxhere.com Пшеница

В лидерах по сбору зерновых четыре района — Аркадакский, Балашовский, Калининский и Екатерининский. Уборочная страда продолжается, уже обмолочено 85% посевов зерновых и зернобобовых культур.

Параллельно с уборкой идет сев озимых культур. Хозяйствами засеяно 640 тыс. га или 52% от плана. Вспахано зяби на площади 1360 тыс. га или 54%.

Губернатор Валерий Радаев поздравил работников села с успешным ходом уборочной кампании и поблагодарил их за ответственность опыт и мастерство. Главное сейчас — собрать весь выращенный урожай, нацелил глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, 20 районов Саратовской области в июле приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Регион первый в ПФО приступил к уборочной кампании.

Читайте также: В Саратовской области приступили к уборке зерновых культур