Ярославль, 31 августа, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области создаёт новую структуру — «Центр управления регионом». Указ об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Илья Баланин.

Правительство Ярославской области

Новая структура будет заниматься мониторингом всех обращений жителей в адрес властей, неважно как они были направлены. «ЦУР» должен обобщить прямые обращения граждан, посты в социальных сетях, сообщения в средствах массовой информации. Курировать «Центр управления регионом» будет заместитель губернатора, отвечающий за вопросы внутренней политики.

«ЦУР» будет существовать в виде «проектного офиса». То есть в его состав войдут действующие чиновники, такие как директор департамента общественных связей, начальник управления массовых коммуникаций, а также директора (заместители директоров) департаментов, отвечающих за основные сферы жизнедеятельности — ЖКХ, здравоохранение, образование и так далее. Также планируется и создание «обособленного подразделения» центра.

Первой задачей проектного офиса значится «формирование комплексной картины проблем на основании анализа сообщений жителей Ярославской области». «ЦУР» будет не только собирать и обрабатывать информацию от жителей и СМИ, но и отслеживать реакцию чиновников на них, а также удовлетворённость жителей результатом. Видимо, в этом и будет заключаться «управление регионом».

Судя по положению о деятельности центра, в первую очередь речь идет о мониторинге социальных сетей и оперативной реакции власти на резонансные сообщения. Не секрет, что именно резонанс в соцсетях сегодня во многом определяет значимость проблемы. Посты, собирающие большое количество «лайков» и «перепостов» реально влияют на значимые решения.

Отметим, что власти Ярославской области не первый год выстраивают эту работу. Ею занимаются управление массовых коммуникаций, департамент общественных связей, государственное автономное учреждение «Верхняя Волга». Отметим, что курировать работу центра будут и федеральные структуры — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также федеральный «Центр компетенций ЦУР». Удастся ли новой структуре качественно улучшить работу с жителями, покажет время. Работа проектного офиса рассчитана на 2020−2024 годы.