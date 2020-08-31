Иркутск, 31 августа, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Вакцинация жителей России от коронавируса начнется в ноябре-декабре, заявил 31 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре.

«На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко в ходе общения с медицинскими сотрудниками Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований российской вакцины от коронавируса её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что в московские клиники первые партии препарата будут доставлены до 3 сентября, а в гражданский оборот вакцина должна поступить 15−20 сентября.