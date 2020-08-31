Москва, 31 августа, 2020, 14:16 — ИА Регнум. У России и Японии имеется колоссальный потенциал в сотрудничестве, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя уход премьер-министра Японии Синдзо Абэ со своего поста.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

«По состоянию здоровья Синдзо Абэ вскоре покинет свой пост. Он возглавлял правительство Японии в 2006—2007 гг., а также с 2012 года по сентябрь 2020 года.

Господин Абэ — настоящий и авторитетный политический тяжеловес мирового масштаба. В среднем за годы политической деятельности его рейтинг находился в диапазоне 50%-70%, а это относительно высокий и стабильный уровень одобрения населением.

Важно отметить, что у господина Абэ сложился в целом доверительный контакт с российским президентом: Синдзо Абэ и Владимир Путин провели не один десяток встреч. Но камнем преткновения, тормозящий экономическое сотрудничество Токио и Москвы являются так называемые в Японии «северные территории».

Давно очевидно, что после победы во Второй мировой войне Россия давно перевернула эту страницу и не станет разменивать ни один из островов для мирного договора.

За последние 20 лет крупнейшие корпорации Японии вложили более $15 млрд в проекты на российском Дальнем Востоке, в первую очередь это нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Развитию экономических отношений мешает политика, но вряд ли отношения между Москвой и Токио ухудшатся с приходом нового японского премьер-министра», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в связи со своей отставкой планирует поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

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