Москва, 31 августа, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Разработанная Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ вместе с Минокомсвязи и Ростелекомом система дистанционного электронного голосования ещё не готова для использования ее в масштабе всей страны. Об этом 31 августа заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на открытом тестировании системы.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«Конечно, не готова, но, если не проводить микро-проектов, никогда не будет готова. В целом (система) ещё не готова к масштабу общероссийскому, но для этого и проводится пилотный проект, где мы отрабатываем вместе с замечаниями эту систему», — заявила глава российского ЦИК.

Также она отметила, что предстоит преодолеть косность мышления и застарелые стереотипы, и рассказала, что сбои бывают во время любого вида голосования.

«Сбои бывают, когда свет отключают у нас на участках, разные ситуации», — уточнила Памфилова и добавила, что ЦИК должен будет провести большую работу для разъяснения всех нюансов электронного дистанционного голосования.

Напомним, 24 июля ЦИК России утвердил порядок проведения единого дня голосования. Согласно ему, 13 сентября будет проведен основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование.