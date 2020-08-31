Лампедуза , Италия, 31 августа, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Власти итальянского острова Лампедуза и местные предприниматели в понедельник, 31 августа, проводят совещание в мэрии и обсуждают возможное объявление общей забастовки, передает Sky.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Таким образом они хотят выразить протест против бездействия правительства по вопросу о массовом прибытии нелегальных мигрантов — которое, по мнению и властей, и значительной части жителей, приносит Лампедузе серьезные социальные, экономические и санитарные проблемы.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.