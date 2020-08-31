Москва, 31 августа, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Возможную вторую волну коронавируса в России выдержат не все предприниматели. 77% опрошенных оценили шансы на выживания своих компаний как 50% и менее, приводит данные экспертный центр при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, передают Вести.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Волна

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При этом бизнесмены отмечают, что в целом поддержка государства существенно помогла. Так, более 50% участников опроса сохранили численности сотрудников на уровне 2019 года.

Отмечают слабый спрос на свою продукцию 67,24% предпринимателей. Восстановлен спрос на 50% и меньше у 56,12% опрошенных. 25% руководителей отмечают плохой спрос на продукцию их компаний.

Опрос проведен в августе 2020 года среди 1035 руководителей и владельцев компаний из 85 регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России.

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