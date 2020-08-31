Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 14:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за весь период пандемии провели более полумиллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Работники донских лабораторий за истекшие сутки выполнили 3 тыс. 782 исследования на коронавирусную инфекцию. Охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 118,95.

За весь период пандемии в Ростовской области проведено 518,7 тыс. исследований.