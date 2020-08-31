Волоколамск, Московская область, 31 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Ядрово» в Московской области может быть закрыт. Об этом сообщается на официальном сайте Росприроднадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка в «Ядрово»

Отмечается, что ведомство, по распоряжению правительства РФ, начало проверку полигона. В рамках надзорных мероприятий 31 августа на полигон приехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В время визита руководитель ведомства осмотрела закрытую часть объекта и эксплуатирующийся участок, посетила сортировочную станцию, работающую рядом с полигоном

«Проверочные мероприятия должны завершиться через 20 рабочих дней. По итогам проверки будут выданы предписания о выявленных нарушениях», — сказала Радионова.

Работа полигона не раз становилась поводом для недовольства жителей Волоколамского городского округа.