Оренбург, 31 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в Заксобрание законопроект о величине прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год. Документ опубликован на сайте регионального парламента.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Согласно проекту, величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2021 год устанавливается в размере 8 549 рублей. Рост к уровню 2019 года составит 3,6% (297 рублей).

Напомним, в 2019 и 2020 годах величина прожиточного минимума для пенсионеров осталась одинаковой — 8 252 рубля.

Принятие закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2021 год» не приведет к изменению доходов, расходов, источников финансирования дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается ежегодно и до 15 сентября доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации.