Курган, 31 августа, 2020, 13:53 — ИА Регнум. В Курганской области установлен прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

На следующий год прожиточный минимум для пенсионеров составит 8765 рублей. Он устанавливается для определения социальных доплат к пенсии.

Напомним, прожиточный минимум пенсионера на 2020 год был установлен постановлением правительства региона от 26 сентября 2019 года N 130 и составлял 8750 рублей.