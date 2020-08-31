Астрахань, 31 августа, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В Астраханской области 31 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

10 июля скончалась женщина 1958 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 73 пациента с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5296 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.