В Астраханской области скончалась ещё одна женщина с COVID-19
Астрахань, 31 августа, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В Астраханской области 31 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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10 июля скончалась женщина 1958 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.
Всего скончались 73 пациента с подтверждённым коронавирусом.
За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5296 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.