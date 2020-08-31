Саратов, 31 августа, 2020, 14:48 — ИА Регнум. На территории Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий в связи с жаркой погодой. В региональном МЧС объявили оранжевый уровень опасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

Чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс сохранится в области до 4 сентября.

Дневная температура воздуха будет подниматься до +31 градуса, в ночные часы около 10 градусов тепла. К выходным жара ослабнет до +23 градусов. Осадки на протяжении всей недели не прогнозируются. В лесах Саратовской области сохраняется высокая пожароопасность.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по 30 сентября на территории лесных массивов действует особый противопожарный режим. На этот период в лесах запрещено разводить костры, сжигать мусор и другие пожароопасные действия.

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