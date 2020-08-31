Омск, 31 августа, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Образовательный процесс в Знаменской средней школе в Омской области 1 и 2 сентября будет организован в дистанционном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в областном министерстве здравоохранения.

Александра Майер ИА REGNUM Школьный класс

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Расписание уже составлено и направлено ученикам, учебники выданы.

Уточняется, что такое решение пришлось принять из-за того, что с 20 августа семья ученика одиннадцатого класса указанной школы находится на карантине. Ученик работал ассистентом педагога в летнем пришкольном лагере. Установлены все контактировавшие с ним педагоги, работники пищеблока, дети.

Карантинные мероприятия завершаются 2 сентября. В связи с этим по рекомендации Роспотребнадзора школу откроют для работы в очном режиме с 3 сентября. Перед открытием помещения школы продезинфицируют дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 31 августа коронавирус выявлен у 9282 человек.

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