Берлин, 31 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты». Температура тела пациента составляла 34,2 градуса, 31 августа сообщается в пресс-релизе фонда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна БСМП №1 в Омске. Больница, в которую госпитализировали Алексея Навального

«После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой (тела) в 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью», — приводит РИА Новости текст пресс-релиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа канцлер РФГ Ангела Меркель заявила, что Германия может инициировать реакцию ЕС на то, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным, как это было с «делом Скрипалей».