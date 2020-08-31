Оренбург, 31 августа, 2020, 13:41 — ИА Регнум. В селе Андрианополь Кваркенского района Оренбургской области отсутствует водоснабжение населения. В ходе проверки выяснилось, что жители вынуждены ездить за водой в другие деревни или на родник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной прокуратуры.

Николай Пимоненко. По воду. 1-я половина 1900-х

После рассмотрения представления, вынесенного в адрес главы муниципального образования, вопрос водоснабжения был решен частично. Для жителей организован подвоз воды.

В результате в суд подан иск с требованием обязать чиновников организовать водоснабжение на территории села. Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.