Черкесск, 31 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии готовятся к масштабной прививочной кампании. Предполагается охват вакцинацией против гриппа 51% населения — 206 600 человек, сообщили 31 августа в пресс-службе управления Роспотребнадзора в республике. Между тем для достижения иммунной прослойки среди населения, необходимо провести прививочную кампанию для 60% жителей республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

В ведомстве отмечают, что одной из основных особенностей нынешнего эпидемического сезона может стать так называемая микст-инфекция, обусловленная одновременной циркуляцией гриппа и коронавируса. Специалисты отмечают, что при таких условиях защита организма человека прививкой от гриппа особенно важна.

Напомним, в преддверии сезона заболеваемостью гриппом и ОРВИ осенью и зимой 2019 года в Карачаево-Черкесии было привито от гриппа 43,6% населения республики, или 176 872 человека.