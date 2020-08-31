Ярославль, 31 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Подмосковная строительная компания «Тройка РЭД» предложила ярославскому отделению Всероссийского общества слепых отказаться от своего Дома культуры, производственных помещений и земельных участков в пользу проекта жилой застройки. Текст письма с «непристойным предложением» за подписью генерального директора ООО «Тройка РЭД» С. Патрикеева опубликовал в социальных сетях ярославский общественник Анатолий Рыков.

Здание ДК ВОС в Ярославле

Акцентируя внимание не только на производственной и социальной реабилитация инвалидов, но и на необходимости обеспечения жильём нуждающихся и их семей, застройщик предложил руководству ярославского отделения ВОС принять участие в «инвестиционном проекте»:

«ООО «Тройка РЭД» … предлагает Вам рассмотреть возможность совместного участия в реализации инвестиционного проекта по строительству на земельных участках с кадастровыми номерами 76:23:031008 по адресу г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.45/38 и 76:23:031007:5 по адресу г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51 жилых и нежилых зданий и сооружений на взаимовыгодных условиях. Предлагаемый инвестиционный проект предусматривает не типовую жилищную застройку, а возведение зданий, достойных исторического и культурного статуса города Ярославля, являющегося частью Золотого кольца России».

Распределять «доходы» от реализации проекта застройщик предлагает исходя из размера вклада участников. Доля ВОС будет рассчитана по рыночной стоимости вклада общества в виде земельных участков. По итогам ВОС должно будет получить в собственность новые жилищные помещения.

Примечательна история появления в публичном пространстве данного документа. По словам Анатолия Рыкова, он его нашёл на улице рядом со зданием мэрии Ярославля. Однако председатель Ярославской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Осипов подтвердил подлинность письма.

Комментируя ситуацию ярославскому сетевому изданию YarNews, Александр Осипов рассказал, что «инициативу» подмосковной компании поддерживает мэрия Ярославля:

«Да, был такой документ. Какова наша реакция? Резко отрицательная, мы возмущены. Звонили из мэрии, пригласили председателя нашей ярославской местной организации, звонил заммэра, написали нашему президенту… Вот такие предложения уже не в первый раз. У нас это вызывает определенные подозрения. Была такая компания «Светлояр», теперь вот «Тройка РЭД» появилась… Нам жилье не нужно, мы все обеспечены жильем. Представьте, получить жилье, раздать людям — а с чем мы останемся? А куда слепым людям идти, если не будет Дома культуры? Не будет предприятия — где работать? Я недавно только письма депутату Госдумы Осипову отдал с возмущением нашим. Это что такое? Это земля наша, оформлена в собственность ВОС, здания наши, и если мы надумаем, не дай Бог, закрываться, хотя надеюсь, при моей жизни этого не будет, то мы у мэрии и спрашивать-то не будем».

Компания «Тройка РЭД» получила скандальную известность в Ярославле после заключения инвестиционного соглашения её дочерней структуры (ООО «Перспектива») с мэрией города о строительстве жилого комплекса на месте троллейбусного депо, которое в итоге было закрыто. Детали соглашения долго не разглашались, а его экономическая эффективность до сих пор остаётся под вопросом. При этом мэр Ярославля Владимир Волков не скрывает своих связей ООО «Ройка РЭД».