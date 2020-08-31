Ярославскому отделению ВОС сделали «непристойное предложение»
Ярославль, 31 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Подмосковная строительная компания «Тройка РЭД» предложила ярославскому отделению Всероссийского общества слепых отказаться от своего Дома культуры, производственных помещений и земельных участков в пользу проекта жилой застройки. Текст письма с «непристойным предложением» за подписью генерального директора ООО «Тройка РЭД» С. Патрикеева опубликовал в социальных сетях ярославский общественник Анатолий Рыков.
Акцентируя внимание не только на производственной и социальной реабилитация инвалидов, но и на необходимости обеспечения жильём нуждающихся и их семей, застройщик предложил руководству ярославского отделения ВОС принять участие в «инвестиционном проекте»:
Распределять «доходы» от реализации проекта застройщик предлагает исходя из размера вклада участников. Доля ВОС будет рассчитана по рыночной стоимости вклада общества в виде земельных участков. По итогам ВОС должно будет получить в собственность новые жилищные помещения.
Примечательна история появления в публичном пространстве данного документа. По словам Анатолия Рыкова, он его нашёл на улице рядом со зданием мэрии Ярославля. Однако председатель Ярославской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Осипов подтвердил подлинность письма.
Комментируя ситуацию ярославскому сетевому изданию YarNews, Александр Осипов рассказал, что «инициативу» подмосковной компании поддерживает мэрия Ярославля:
Компания «Тройка РЭД» получила скандальную известность в Ярославле после заключения инвестиционного соглашения её дочерней структуры (ООО «Перспектива») с мэрией города о строительстве жилого комплекса на месте троллейбусного депо, которое в итоге было закрыто. Детали соглашения долго не разглашались, а его экономическая эффективность до сих пор остаётся под вопросом. При этом мэр Ярославля Владимир Волков не скрывает своих связей ООО «Ройка РЭД».