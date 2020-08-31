Барнаул, 31 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края заявила о проведении проверки по факту загрязнения озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. Как сказано сегодня, 31 августа, на сайте надзорного ведомства, в случае установления нарушений действующего законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения.

Цитата из канала buzoters_and_crows Загрязнение алтайского озера Горькое-Перешеечное

Напомним, ранее региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин поспешил заявить, что едкий запах появился из-за обмеления озера, в котором разложились водоросли. Якобы, это и стало причиной гибели молоди рыбы.

Между тем, далеко не все поверили такому объяснению произошедшего. К примеру, телеграм-канал buzoters_and_crows иронизирует:

«Каждый школьник знает: когда водоросли разлагаются, они синеют, воняют химией и убивают всё живое — ничего необычного. Озеро Горькое-Переешечное — не только красивое сибирское озеро, но и самый настоящий природный санаторий: со всей России туда съезжаются на лечение.

Лечебные грязи помогали при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и других болячках, а воду из соседнего озера Горькое можно было даже пить — по вкусу, говорят, как «Ессентуки-17». Ну что ж, теперь там, кажется, можно мутировать и обрести супер-способности — после купания в химическом озере у вас запросто отрастёт парочка новых конечностей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сообщения с фотографиями загрязненного озера появились в социальных сетях. По словам очевидцев, поверхность водоема покрыта каким-то пенным синим налётом и чувствуется сильный химический запах краски. К тому же, гниющей рыбой усеян весь берег.

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