Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Глава петербургского ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин покинул руководящий пост в компании. Он написал заявление об увольнении с должности гендиректора по собственному желанию. Об этом 31 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказали в компании.

Gov.spb.ru Сергей Харлашкин

«Генеральный директор ОАО «Метрострой» Сергей Викторович Харлашкин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — заявили в «Метрострое».

Обязанности руководителя организации исполняет заместитель генерального директора — главный инженер «Метростроя» Алексей Старков.

Напомним, в конце февраля текущего года, на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Метрострой» в Петербурге было принято решение о досрочном прекращении полномочий предыдущего генерального директора Николая Александрова и избрании на эту должность Сергея Харлашкина, исполнявшего обязанности гендиректора с конца 2019 года.

Харлашкин до прихода в «Метрострой» несколько лет работал в Смольном, возглавлял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в этом качестве взаимодействовал и с прежним руководством «Метростроя».

Отметим, в ряде СМИ предрекли Харлашкину новую должность в администрации Ленинградской области — во главе управления по транспорту.