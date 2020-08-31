Черкесск, 31 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вновь отмечен резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие выходные подтверждено еще 139 случаев заражения. Только за прошедшие сутки носителей коронавируса стало больше на 49 человек, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Стоит отметить, что кривая числа заразившихся стала ползти вверх с 8 августа, когда было зафиксировано 10 новых пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день общее число выявленных носителей вируса в КЧР достигло 5115 человек. Выздоровел за все время 4381 пациент (+23 за прошедшие выходные). По числу заразившихся коронавирусом республика занимает уже четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

Число случаев смерти от COVID-19 составило в регионе 26. Это самый низкий показатель в округе.