Москва, 31 августа, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Безработица в РФ достигла своих максимальных значений в июле и августе 2020 года. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

По его словам, в дальнейшем ситуация с безработицей будет улучшаться.

Орешкин также не исключил, что уже к 2021 году российская экономика может вернуться к своим докризисным значениям по занятости и выпуску в промышленности.

«Я считаю, что уже в следующем году [можно] вернуться к докризисному уровню и по занятости и по выпуску», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что глубокого кризиса экономики РФ удалось избежать благодаря антикризисным мерам и выплатам населению.