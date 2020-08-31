Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В Ростовской области более тысячи человек с COVID-19 получают лечение в стационарах. 53 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

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В настоящее время донские госпитали заполнены на 46,8%. Здесь получают лечение 1 тыс. 12 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 53 человека.

Наряду с этим на самоизоляции по месту жительства находятся 7 тыс. 439 человек.