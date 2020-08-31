Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В семи регионах Северо-Западного федерального округа количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения превышает общероссийский показатель. Об этом сообщили ИА REGNUM 31 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения

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В России уровень заражения составляет 677,8 человека на 100 тыс. населения (неделей ранее 654,8). В СЗФО этот показатель равен 667,3 случаев (641,4 неделей ранее).

Превышен общероссийский показатель в Мурманской области (1697,6), Архангельской области (969,7), Республике Коми (776,0), Псковской области (725,0), Ненецком автономном округе (714,2), Новгородской области (712,1) и Санкт-Петербурге (689,7).

При этом Мурманская область продолжает оставаться на третьем месте в стране по этому показателю, вслед за Ямало-Ненецком АО и Республикой Тува.

«Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Республика Карелия (501,0), Ленинградская область (377,8), Калининградская область (346,3), Вологодская область (286,3)», — подсчитали в ИЦК.