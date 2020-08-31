Москва, 31 августа, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 августа поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко и министру экономического развития РФ Максиму Решетникову посетить Дальний Восток, чтобы проверить исполнение решений, принятых для развития региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Прошу Дмитрия Юрьевича Григоренко и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова совместно с заинтересованными ведомствами в ближайшее время посетить Дальний Восток, чтобы проконтролировать, как идет исполнение принятых решений, в том числе пунктов поручений», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

На месте федеральным чиновникам предстоит проверить, как главы субъектов исполняют планы, которые обсуждались во время рабочей поездки Мишустина.