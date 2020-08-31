Подгорица, 31 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Государственная избирательная комиссия Черногории опубликовала результаты парламентских выборов после обработки 100% бюллетеней.

Demokratskifront.me Лидеры «Демократического фронта»

Правящая партия ДПС набрала 35,06% голосов. Следом идет оппозиционная коалиция вокруг «Демократического фронта» — «За будущее Черногории» с 32,55%, далее оппозиционное объединение партий «Мир — наша нация» — 12,53%, еще одно оппозиционное объединение «Черное на белое» получило 5,53% голосов. Таким образом, оппозиция действующей власти в сумме набрала 50,61% голосов избирателей.

Социал-демократическая партия Ивана Брайовича получила 4,10%, партия «Сильная Черногория» — 3,14%.

Голоса за партии нацменьшинств распределились следующим образом: Боснийская партия — 3,98%, Албанская коалиция — 1,14%, Албанский список — 1,58%, Хорватская партия реформ — 0,13%, Хорватская гражданская инициатива — 0,27%.

Таким образом, предварительно оппозиция получает 41 мандат в парламенте, а ДПС с партнерами — 40 мест.