Владимир, 31 августа, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области 31 августа подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них шесть выявлено во Владимире, по три — в Гороховце, Гусь-Хрустальном и Муроме, по два — в Александрове, Коврове, Красной Горбатке и Меленках, по одному — в Камешково, Радужном и Судогде.

Всего в области зарегистрированы 6318 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5475 пациентов, в том числе 12 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 194 человека.