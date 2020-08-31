Уфа, 31 августа, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Тренировочные запуски отопительных систем проведут в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

SimonP Радиатор центрального отопления

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривали на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства республики Бориса Беляева, к отопительному сезону в Башкирии уже подготовлено 1,5 тысячи котельных, 4 тысячи км тепловых сетей, а также 517 централизованных тепловых пунктов. В текущем году было заменено 228 км водопроводных и около 140 км тепловых сетей. При этом было выделено 5,38 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону.

По словам чиновника, готовность объектов к отопительному сезону составляет 98 процентов. При этом все муниципальные образования должны закончить оставшиеся работы до 15 сентября.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил до начала осенне-зимнего периода проверить исправность отопительных систем в тестовом режиме. При этом нужно привести в готовность аварийные службы: обеспечить обучение сотрудников, выдать им соответствующую экипировку, а также разработать график работы.

Напомним, что отопление включают, когда температура на улице на протяжении пяти дней подряд держится ниже отметки 8 градусов тепла. Помимо этого, местные жители на общих собраниях собственников жилья многоквартирных домов смогут принять решение о более раннем запуске отопления.