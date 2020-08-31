Москва, 31 августа, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы не стал отправлять актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, к психиатрам для восстановления памяти после аварии.

Оноре Домье, «Защитник», 1826-1865

«Просим отправить Ефремова на лечение с целью восстановления памяти в Государственный научный центр Социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», — сказал на заседании суда адвокат артиста Эльман Пашаев.

Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. В результате водитель автомобиля скончался.

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