Москва, 31 августа, 2020, 13:08 — ИА Регнум. В Москве уже выпала годовая норма осадков. Об этом 31 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«В Москве за первые семь месяцев выпало 97% от нормы осадков. С учетом августовских осадков — выполнили годовую норму осадков. Так что этот год будет снежно-дождливым», — заявил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр прогнозирует, что температура в сентябре в большинстве регионов РФ будет на 1−2 градуса выше нормы.