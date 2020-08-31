Песков высказался о нападении на блогера Жукова
Москва, 31 августа, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В администрации президента РФ считают, что не стоит искать связь между избиением в Москве блогера Егора Жукова, осуждённого за призывы к экстремизму, и ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 31 августа, журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков также выразил надежду на то, что виновные в избиении Жукова будут установлены и понесут заслуженное наказание.
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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что студент Высшей школы экономики (ВШЭ), видеоблогер и активист Егор Жуков был избит неизвестными злоумышленниками в Москве, накануне, 30 августа, сообщила команда сторонников блогера в Instagram. Уточнялось, что на Жукова напали во дворе его дома два человека. Злоумышленники скрылись с места происшествия на самокатах.
После проведённой проверки по заявлению пострадавшего полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Побои».