Москва, 31 августа, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В администрации президента РФ считают, что не стоит искать связь между избиением в Москве блогера Егора Жукова, осуждённого за призывы к экстремизму, и ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 31 августа, журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Я бы не стал выстраивать цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков также выразил надежду на то, что виновные в избиении Жукова будут установлены и понесут заслуженное наказание.

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«Проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что студент Высшей школы экономики (ВШЭ), видеоблогер и активист Егор Жуков был избит неизвестными злоумышленниками в Москве, накануне, 30 августа, сообщила команда сторонников блогера в Instagram. Уточнялось, что на Жукова напали во дворе его дома два человека. Злоумышленники скрылись с места происшествия на самокатах.

После проведённой проверки по заявлению пострадавшего полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Побои».