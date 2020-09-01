Калуга, 1 сентября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Более 49 млн рублей долгов по зарплате взыскали приставы с недобросовестных работодателей за семь месяцев 2020 года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

Были восстановлены трудовые права более 1900 работников предприятий области. К организациям и к индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по зарплате, судебными приставами применяется комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, арест на имущество, вплоть до привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности.

«После того, как вынесено судебное решение и документ поступил в отделение судебных приставов, должнику-организации дается срок для добровольного исполнения. В случае, когда долги не выплачиваются, приставы приступают к принудительному исполнению судебного решения. Так, на начало августа 2020 года по 133 исполнительным производствам о взыскании задолженностей по зарплате имущество организаций-должников передано на реализацию», — сказал Артём Залогин.