Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 13:05 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в конце мая 2020 года после массовой драки на петербургском рынке «Апраксин двор», полиция провела несколько рейдов и изъяла контрафактной продукции на общую сумму в 5 млн рублей. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Апраксин двор

Профилактические рейды по пресловутому рынку в самом центре Петербурга полицейские проводили в течение нескольких дней при поддержке спецназа «Гром» ГУ МВД России и заинтересованных органов. С 19 по 27 августа было выявлено несколько торговых секций, где продавались сумки и кошельки с логотипами известных мировых брендов. Однако при осмотре аксессуары были признаны контрафактом.

«Изъято более 500 единиц продукции на общую сумму около 5 миллионов рублей. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, было выявлено несколько торговых точек, где сбывались контрафактные табачные изделия. Фальсификат — около трех тысяч блоков табачных изделий различных марок — был изъят из двух торговых точек. Также контрафактную табачную продукцию — около 900 блоков — обнаружили в автомобиле «Газель».

"По данному факту для проверки на причастность к противоправной деятельности в полицию доставлены трое выходцев из соседнего государства. Проводится экспертиза для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о сбыте товаров без маркировки», — уточнили в полиции.