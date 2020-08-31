Москва, 31 августа, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Москве на складах заготовили более 1 млн доз вакцины от гриппа, сообщил 31 августа глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, заготовленной вакцины достаточно для старта кампании.

«Они лежат у нас на складе, и мы можем прививать всех, кто этого пожелает, без ограничений», — сказал Хрипун.

Хрипун отметил, что вакцина является отечественной, она надёжная и качественная.

Как сообщало ИА REGNUM, между вакцинированием от гриппа и вакцинированием от коронавируса власти Москвы должен пройти месяц.