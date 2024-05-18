Ярославль, 31 августа, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин вылечился от COVID-19. Об этом сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на правительство региона.

Yarregion.ru Андрей Шабалин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, положительный тест на коронавирус пришёл после возвращения чиновника из отпуска. Шабалин проходил лечение в госпитале ветеранов войн, перепрофилированный для лечения заболевших COVID-19.

Как сообщили в правительстве, заместитель губернатора и члены его семьи сейчас здоровы. Андрей Шабалин уже приступил к работе.