Омск, 31 августа, 2020, 12:51 — ИА Регнум. По состоянию на 31 августа в Омской области коронавирус выявлен у 9282 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 41 новый случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели ещё сто человек. За весь период зарегистрировано 7030 выздоровевших.

За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. За весь период в регионе умерли 193 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продлили масочный режим.