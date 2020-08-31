Москва, 31 августа, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В 2020 году России грозит низкий урожай картофеля. Об этом 31 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля

«Урожай картофеля будет небольшой. Это связано с условиями. Условия были сложные. Это и осадки, и сильная засуха в южных районах. С картофелем будут проблемы», — сказал Вильфанд.

Аналогичный прогноз он сделал и по урожаю свёклы.

«Не самые благоприятные виды и на урожай свёклы», — заявил Вильфанд.