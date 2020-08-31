Москва, 31 августа, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Россия ничего не будет предпринимать в связи с запретом обучения на русском языке, который вступит на Украине в силу с 1 сентября 2020 года. Об этом заявил 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По словам Пескова, любые инициативы российской стороны были бы немедленно заблокированы Украиной.

«Украинская сторона в данном случае на зло бабушке решила отморозить уши», — рассказал он.

Песков добавил, что в связи с данным обстоятельством Россия может лишь выразить сожаление.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в 190 школах страны, где были «русские» классы, 80% программы должны будут преподавать на украинском языке. Отметим, что для этнических меньшинств Украины данные «квоты» не настолько жёсткие.

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