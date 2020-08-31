Москва, 31 августа, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Жители России опасаются того, что будет повторно введен карантин из-за коронавируса, и потому не спешат с бронированием туров на внутренние маршруты и за границу. Об этом 31 августа рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пальмы

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»Бронирований на зиму практически нет. Максимальная глубина продаж — месяц», — отметили в АТОР.

Также там указали, что данный сегмент рынка продолжает находиться в «подвешенном» состоянии, так как в настоящий момент никто из его участников не может сказать, когда откроются границы и какова будет внутренняя ситуация в России. Кроме того, на продажи оказывают негативное воздействие слухи о том, что вопрос о «повторном введений ограничений с 20 сентября» якобы уже решен.

«Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы «намечен» на 20 сентября — стопроцентный фейк. Однако туристы, даже внутренне понимая, что это так, всё равно не хотят рисковать», — отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в АТОР сообщили, что большинство туристов (82%) планируют отправиться за границу, как только закончится пандемия.