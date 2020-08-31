Барнаул, 31 августа, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Намерение создать «Свободный университет» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):

(сс) nikolayhg Студенты в аудитории

«Ход, безусловно, интересный. Эксперты уже давно прогнозируют уход университетского образования в онлайн. Уже сейчас количество студентов ведущих университетов мира, обучающихся через интернет, превышает количество «очников». Та же ВШЭ в 2018 году заявляла о том, что через пять лет вуз полностью перейдет на онлайн-курсы вместо традиционных. Эпидемия коронавируса лишь подстегнула эти процессы. Так что идея «Свободного университета» прекрасно соответствует этой тенденции. Уверен, новый проект найдет своих потребителей. Тем более что там будут работать бывшие преподаватели Высшей школы экономики — пожалуй, самого прогрессивного вуза страны.

Впрочем, не все так гладко. Первая проблема — отсутствие лицензирования, аккредитации и, соответственно, полноценного диплома. Что будет серьезно ограничивать возможности трудоустройства выпускников этого «университета». Но самый главный вопрос в другом: за чей счет «банкет»? Ведь обучение там планируется сделать бесплатным. Но кто-то же будет оплачивать труд преподавателей? Этот кто-то и будет прямо или косвенно влиять на содержание преподавания. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. И не будет ли эта «музыка» иметь откровенно антироссийский мотив?

Но, как бы то ни было, это начинание нужно приветствовать. Чем больше конкуренции в сфере высшего образования, тем лучше. Возможно, появление «Свободного университета» подстегнет российские вузы, заставит их более динамично развиваться и меняться, искать новые формы работы со студентами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о создании «Свободного университета», который начнёт свою работу в сети интернет, заявили уволенные в результате сокращения преподаватели Высшей школы экономики.