Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Количество организаций торговли и общественного питания Санкт-Петербурга, прекративших свою работу в первом полугодии 2020 года, составило 416 предприятий, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2019 года. При этом новых заведений торговли и общепита в Петербурге открылось на 20% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустующее помещение в центре Петербурга

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Об этом 31 августа сообщают СМИ со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank.

«По мнению экспертов, закрытия стали реакцией рынка на ограничения, введенные властями из-за пандемии COVID-19. Более 10% исчезнувших заведений располагались в популярных туристических локациях», — пишет «Фонтанка».

За январь — июнь в Северной столице открылось 402 новых заведения, причем наибольшая активность наблюдалась в сегменте булочных. Правда, эти открытия в основном пришлись на первый квартал, еще до введения жестких ограничений в связи с пандемией.

«Большая часть ретейлеров оказалась не готова к фактической заморозке на неопределённый срок своего бизнеса», — прокомментировала руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank Анна Лапченко.

Тенденция к сокращению торговой активности продолжится до конца текущего года, считают эксперты.