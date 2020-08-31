Архангельск, 31 августа, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В Архангельской области за сутки после новой коронавирусной инфекции выздоровели 19 пациентов. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 переболели 9467 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Список заболевших за сутки пополнили 63 человека. Среди новых пациентов — 23 жителя Онежского района, 14 — Няндомского, 13 — архангелогородцев, 11 северодвинцев. единичные случаи заболевания зафиксированы в Приморском и Холмогорском районах области.

На лечении с COVID-19 находятся 1154 человека.