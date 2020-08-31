Курган, 31 августа, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Депутаты Курганской областной думы шестого созыва 31 августа на внеочередном заседании проголосовали за предоставление бесплатных обедов учащимся 1−4 классов со 2 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

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Финансирование питания учеников младших классов, а это 44 тысячи человек, будет будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

Затраты на один комплексный обед составят порядка 60 рублей в день. На эти цели Курганская область, по словам директора департамента образования и науки Андрея Кочерова, уже получила 181 млн рублей из федерального бюджета.