Рига, 31 августа, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Латвию, который был запланирован в апреле текущего года и отложен из-за пандемии коронавируса, «снят с повестки дня». Об этом 31 августа заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

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"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти Литвы, Латвии и Эстонии 31 августа объявят о введении санкций в отношении чиновников из Белоруссии, которых они считают причастными к фальсификации выборов президента страны.